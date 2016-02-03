O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yolcu uçağında patlama

YOLCU UÇAĞINDA PATLAMA

Somali'den Cibuti'ye giden yolcu uçağında kalkıştan 5 dakika sonra patlama meydana geldi.

Tarih : 03 Şubat 2016, 12:38
Puan Ver : Yolcu Uçağında Patlama(7/10)9


Somali'den Cibuti'ye giden, Dubai merkezli DAALLO havayollarına ait yolcu uçağında kalkıştan hemen sonra bir patlama meydana geldi.



Patlamanın etkisiyle uçak pencerelerinden ikisinin kırıldığı, uçağın gövdesinde yırtık oluştuğu ve oksijen maskelerinin açıldığı bildirildi. Mogadişu hava limanına dönerek acil iniş yapan uçakta meydana gelen patlamada iki yolcunun da hafif yaralandığı belirtildi.



Somali İçişleri Bakanlığı yetkilileri, başkent Mogadişu'dan Cibuti'ye giden DAALLO havayollarına ait 3159 sefer sayılı uçakta meydana gelen patlamanın sebebinin araştırıldığını söyledi.








Etiketler: Yolcu  Uçağında  Patlama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER