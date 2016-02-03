

Somali'den Cibuti'ye giden, Dubai merkezli DAALLO havayollarına ait yolcu uçağında kalkıştan hemen sonra bir patlama meydana geldi.



Patlamanın etkisiyle uçak pencerelerinden ikisinin kırıldığı, uçağın gövdesinde yırtık oluştuğu ve oksijen maskelerinin açıldığı bildirildi. Mogadişu hava limanına dönerek acil iniş yapan uçakta meydana gelen patlamada iki yolcunun da hafif yaralandığı belirtildi.







Somali İçişleri Bakanlığı yetkilileri, başkent Mogadişu'dan Cibuti'ye giden DAALLO havayollarına ait 3159 sefer sayılı uçakta meydana gelen patlamanın sebebinin araştırıldığını söyledi.