YOLCU UÇAĞI KALKIŞTAN ÖNCE ALEV ALDI
British Airways'e ait yolcu uçağının bir motoru ABD'nin Las Vegas kentinde kalkış öncesi alev aldı. 172 kişinin bulunduğu uçakta büyük panik yaşandı.
ABD'nin Nevada eyaletinde olası bir facia ucuz atlatıldı.
Las Vegas şehrinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket etmek üzere olan British Airways'e ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının kalkış öncesi sol motoru aniden alev aldı.
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