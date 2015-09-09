O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yolcu uçağı kalkıştan önce alev aldı

YOLCU UÇAĞI KALKIŞTAN ÖNCE ALEV ALDI

British Airways'e ait yolcu uçağının bir motoru ABD'nin Las Vegas kentinde kalkış öncesi alev aldı. 172 kişinin bulunduğu uçakta büyük panik yaşandı.

Tarih : 09 Eylül 2015, 11:15
Puan Ver : Yolcu Uçağı Kalkıştan Önce Alev Aldı(9/10)8


ABD'nin Nevada eyaletinde olası bir facia ucuz atlatıldı.



Las Vegas şehrinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket etmek üzere olan British Airways'e ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının kalkış öncesi sol motoru aniden alev aldı.








Etiketler: Yolcu  Uçağı  Kalkıştan  Önce  Alev  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER