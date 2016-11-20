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yolcu treni raydan çıktı: 100'e yakın ölü!

YOLCU TRENİ RAYDAN ÇIKTI: 100'E YAKIN ÖLÜ!

Hindistan'ın kuzeyinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirdi.

Tarih : 20 Kasım 2016, 19:00
Puan Ver : Yolcu Treni Raydan Çıktı: 100'e Yakın Ölü!(7/10)9


Hindistan'ın Patna ve Indore kentleri arasında meydana gelen tren kazasında 100'e yakın kişi yaşamını yitirirken, 150'den fazla kişi de yaralandı.



DHA'nın haberine göre Patna ile Indore kentleri arasında raydan çıkarak devrilen yolcu treninin devrilmesi sonucu vagonlar altında kalarak ölen ve yaralananların çıkarılması için gönüllü kurtarma ekipleri ile demiryolu polisi yoğun çaba harcıyor.








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