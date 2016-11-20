

Hindistan'ın Patna ve Indore kentleri arasında meydana gelen tren kazasında 100'e yakın kişi yaşamını yitirirken, 150'den fazla kişi de yaralandı.







DHA'nın haberine göre Patna ile Indore kentleri arasında raydan çıkarak devrilen yolcu treninin devrilmesi sonucu vagonlar altında kalarak ölen ve yaralananların çıkarılması için gönüllü kurtarma ekipleri ile demiryolu polisi yoğun çaba harcıyor.