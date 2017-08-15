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YOLCU OTOBÜSÜNDE PANİK: 1 YILDIR PLANLIYORDUM HERKES YANACAK FARKINDA DEĞİLLER


Yolcu Otobüsünde Panik: 1 Yıldır Planlıyordum Herkes Yanacak Farkında Değiller
Tarih : 15 Ağustos 2017, 16:50
Puan Ver : Yolcu Otobüsünde Panik: 1 Yıldır Planlıyordum Herkes Yanacak Farkında Değiller(7/10)3

Şehirlerarası yolcu otobüsüne binmeden önce uyuşturucu kullandığı iddia edilen adam yolculuk sırasında "Ben bu yolu 1 yıldır planlıyordum herkes yanacak farkında değiller" deyince diğer yolcular paniğe kapıldı. Yapılan ihbar sonrasında durdurulan otobüste bomba imha uzmanları çalışma yaparken, paniğe neden olan adam ve yanındaki oğlu ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

"HERKES YANACAK FARKINDA DEĞİLLER"

Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Ali M.'nin Kayseri'den Mersin'e gitmek için 5 yaşındaki çocuğu ile yolcu otobüsünün 39 ve 40 numaralı koltuğuna oturdu. Otobüse binmeden önce uyuşturucu aldığı ileri sürülen yolcu Ali M.'nin kendi kendine "Bir daha seni göremeyeceğim. Ben bu yolu bir yıldır planlıyordum. Herkes yanacak farkında değiller" şeklinde konuştuğunu duyan yolcular paniğe kapıldı.

JANDARMAYA TESLİM ETTİLER

Paniğe kapılan yolcular durumu şoföre ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yolcuların uyarısıyla şoför otobüsü bir benzin istasyonuna park etti ve Ali M., otobüsün şoförü ve istasyon sahibi tarafından otobüsten indirilerek jandarma ekiplerine teslim edildi.

"PEYGAMBER EFENDİMİZE KAVUŞACAĞIZ"

Diğer yolcuların ifadeleri sonrasında olay yerine bomba imha uzmanı ekipler çağrıldı. Ekiplerin bagajdaki valizleri teker teker kontrol etmesinin ardından herhangi bir olumsuzluğun olmadığı belirlendi. Yolcular, "Yanındaki 5 yaşında olan çocuğuyla vedalaştı, bir daha seni göremeyeceğim, ben bu yolu 1 yıldır planlıyordum herkes yanacak farkında değiller gibi konuşmalar yaptı" derken bir diğer yolcu ise, "Ambulansı çağırdım 40 tane ambulans geldi gibi abuk sabuk konuşmalar yaptı. Kayseri'den Niğde'ye kadar değişik konuşmalar yaptı. Peygamber Efendimize kavuşacağız gibi konuştu" dedi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali M.'nin yapılan üst aramasında metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, Ali M., 5 yaşındaki oğlu ile birlikte karakola götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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