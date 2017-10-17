Eski Beşiktaşlı Marcelo: Beşiktaş Monaco'yu 2-0 Yener
Booking.Com: Türkiye'ye Yeniden Hizmet Sunacağız
Düğününde Eğlenmeyi Abartan Azra Akın, Gelinliğini Parçalamış
O Ses Türkiye'deki Bonus Saçlı İzleyici, Acun'un Bile Ağzını Açık Bıraktı
Yolcu Otobüsü, Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı
Ünlü Türkücü Faruk Tuncel'in Dünyaevine Giren Kızına, Kilo Kilo Altın Takıldı
İşçi Ve İşveren Arabulucuya Gitmeden Dava Açamayacak
Trabzonsporlu Yönetici, Ersun Yanal'la Kapıştı: Dışarı Çık
Ersun Yanal, İstediği Parayı Vermeyen Trabzonspor'la Mahkemelik Olacak
Şenol Güneş, Veli Kavlak'ı Sakatlığı Geçmesine Rağmen Antrenmana Almadı
Beşiktaş Tur Kapısını Aralamak İçin Bu Akşam Monaco İle Karşılaşacak
Türkiye'den Barzani'yi Bypass Edecek Hamle: Ovaköy Kapısı Hızlıca Hayata Geçirilecek
Doğum Gününde Eşinin Aldığı Hediyeden Çok Tarkan'ın Yaşı Konuşuldu
Başkan Umudunu Kesti, Köklü Kulüp Satılıyor
Irak Ordusunun Operasyonundan Yararlanan Deaş Kerkük'te 2 Köyü Ele Geçirdi
Liseli Helin Cinayetinde Korkunç Detay: İnternetten Aldığı Silahı Hediye Paketinde Saklamış
Peşmerge Kerkük'ten Çekildi, Türkmenler Sevinçten Sokaklara Döküldü
Nusret'in Bebekler İçin Yapılan Komik Kostümü, Amazon'da Satışa Çıkarıldı
Bildiklerinizi Unutun! 9'uncu Gezegenin Eli Kulağında
Atatürk'ün Amcasının Torunu Siyasete Atılıyor! İşte Aday Olmak İstediği Parti

Yolcu Otobüsü, Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı

YOLCU OTOBÜSÜ, KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI

Konya'nın Karapınar ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Tarih : 17 Ekim 2017, 10:40
Puan Ver : Yolcu Otobüsü, Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı(6/10)2

Konya'nın Karapınar ilçesinde yolcu otobüsü kamyona çarptı. Meydana gelen korkunç kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜ ARKADAN KAMYONA ÇARPTI

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Karapınar-Ereğli karayolu Akören Mevkii&nde meydana geldi. Antalya'dan Diyarbakır'a giden ve sürücüsü tespit edilemeyen 'Yeni Diyarbakır Seyahat' firmasına ait 21 FS 535 plakalı yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı yolda, aynı yönde giden Mustafa Birer yönetimindeki 42 ETV 17 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 21 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüste bulunan 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara alınarak Karapınar ve Ereğli'deki hastanelere kaldırıldI. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 1 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yolcu  Otobüsü  Kamyona  Çarptı  1  Ölü  20  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER