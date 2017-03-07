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yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, çok sayıda yaralı

YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Otobüsün Türk Metal Sendikası'nın Kadınlar Günü etkinliğine katılmak üzere Ankara'ya gidenleri taşıdığı öğrenildi.

Tarih : 07 Mart 2017, 12:28
Puan Ver : Yolcu Otobüsü Devrildi: 6 Ölü, Çok Sayıda Yaralı(7/10)7


Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 16 KT 064 plakalı bir yolcu otobüsü, Mezit-7 mevkisinde virajı alamayarak refüje devrildi.



Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.



 



kaynak:trthaber








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