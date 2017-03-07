İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Otobüsün Türk Metal Sendikası'nın Kadınlar Günü etkinliğine katılmak üzere Ankara'ya gidenleri taşıdığı öğrenildi.



Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 16 KT 064 plakalı bir yolcu otobüsü, Mezit-7 mevkisinde virajı alamayarak refüje devrildi.



Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.







kaynak:trthaber