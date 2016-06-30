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YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 27 YARALI!


YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 27 YARALI!
Tarih : 30 Haziran 2016, 09:32
Puan Ver : Yolcu Otobüsü Devrildi: 27 Yaralı!(5/10)2


Alınan bilgiye göre, Konya-Diyarbakır seferini yapan firmaya ait Ramazan Öner'in kullandığı otobüs, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresindeki Sivrice ilçesi kavşağında bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 40 kişiden 27'si çeşitli yerlerinden yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve UMKE ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılardan 13'ü kentteki hastanelere sevk edildi, 14'üne ise olay yerinde müdahalede bulunuldu. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.








Etiketler: Yolcu  Otobüsü  Devrildi  27  Yaralı    haber

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