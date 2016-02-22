

Kaza, saat 00.20 sıralarında Aydın-İzmir otoban gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri İzmir'e, diğeri de Adapazarı'na gitmekte olan aynı firmaya ait iki yolcu otobüsü Aydın-İzmir otoban gişelerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki otobüs de hurdaya dönerken, otobüslerdeki yolcuların bir kısmı da koltuklardan fırladı. Kazada 35 R 5308 plakalı otobüste bulunan üniversite öğrencisi olduğu belirtilen bir erkek hayatını kaybetti. Kazada 35 HC 5053 plakalı otobüs ile 35 R 5308 plakalı otobüste bulunan yolculardan 12 kişi ambulanslarla Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3 kişinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular şaşkın şekilde yol kenarında beklediler. Kazadan sonra otobüslerden birinin yakıt deposunun yerinden çıkarak yola fırladığı görülürken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri otobüslere ve yakıt dökülen alana köpüklü su sıktı.







Bölgedeki tüm ambulanslar kaza yerine sevk edilirken kaza nedeniyle Aydın-İzmir otobanı bir süre trafiğe kapandı. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı bölgede kazayı yara almadan atlatan yolcular başka otobüslerle yollarına devam etti. Otobüslerin yarış halinde olduğu ve aynı HGS tüneline aynı anda girmek istediği için birbirine girdiği iddia edildi.







Cumhuriyet savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.