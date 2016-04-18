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YOLCU MİNİBÜSÜ TANKERE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 11 YARALI


YOLCU MİNİBÜSÜ TANKERE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 11 YARALI
Tarih : 18 Nisan 2016, 17:06
Puan Ver : Yolcu Minibüsü Tankere Çarptı: 3 Ölü, 11 Yaralı(10/10)11


Osmaniye'de yolcu minibüsünün park halindeki akaryakıt tankerine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.



Kahramanmaraş'tan Adana'ya giden 24 yaşındaki İlhan Atlıhan yönetimindeki  minibüs, iddiaya göre Osmaniye-Gaziantep D400 Karayolu Çona Köyü mevkiinde yol kenarında park halindeki boş tankere arkadan çarptı.



Kazada minibüste bulunan Halil Gönül Alan (64), Mustafa İsli (36), kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde ölürken, 11 kişi de yaralandı. İ








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