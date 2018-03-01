YOLCU MİNİBÜSÜ ÇAYA UÇTU! YARALILAR VAR
Batman- Siirt şehir sınırında bulunan İkiköprü Beldesi yakınlarında bir yolcu minibüsü Garzan Çayı'na uçtu. Minibüste yolcular bulunurken, yolcu sayısı henüz bilinmiyor. Kaza yerine ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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