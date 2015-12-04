YOLCU DOLU OTOBÜSÜN SEL SULARI İLE MÜCADELESİ
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde etkili olan yağışlar sebebiyle yollar göle döndü.
Eyalette son üç haftadır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 269'a yükseldiği belirtildi. Son günlerde devam eden şiddetli yağmur sonucu özellikle Chennai şehrini sel bastığı, şehirdeki uçak ve tren seferlerinin iptal edildiği, ayrıca yüzlerce evde de elektirik kesintisi olduğu ifade ediliyor. Hindistan ordusunun ise selden etkilenen bölgelerdeki binlerce vatandaşı tahliye etmek için çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
Eyaletin başkenti Chennai yakınlarında, adeta göle dönen bir yoldaki yolcu dolu otobüsün bir metreyi aşkın sel sularını yararak geçmesi objektiflere yansıdı. Otobüsün içinin tamamen dolu olduğu, bazı yolcuların da tavanın üstünde yolculuk ettiği görüldü. Otobüs, çevredeki insanların alkışları ve tezahüratları eşliğinde sel sularını geçerek gözden kayboldu.
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