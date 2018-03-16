Lüleburgaz'da Oktay Yılgın isimli işçinin, çalıştığı yerde beslediği köpeği Ceza'yı TIR çarpacakken son anda kurtarması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

TASMASINI ÇIKARIP SERBEST BIRAKTILAR

Sanayi sitesinde Yılgın, köpeği Ceza'yı dolaşması için tasmasını çıkararak dışarı saldı. Bu sırada yola fırlayan Ceza, TIR'ın çarpmasından sahibinin refleksi sayesinde kurtuldu.

Köpeğinin yaşamını kurtaran Yılgın'ın kurtarma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KÖPEĞİ SON ANDA KUCAKLAYIP TIR'IN ÇARPMASINI ENGELLEDİ

Yılgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ceza'yı tırın çarpmasından kurtarabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Depo önünde geldiği sırada köpeği gezmesi için tasmasından çıkarttığını ifade eden Yılgın, yola fırlayacağını tahmin edemediğini belirtti.

"ONUN DAHA KOŞACAĞI GÜNLER VAR"

TIR'ın geldiği sırada köpeğin yola fırlamasıyla çok korktuğunu anlatan Yılgın, köpeği son anda kucaklayarak TIR'ın çarpmasından kurtardığını vurguladı.

Ceza'yı güçlükle tutabildiğini aktaran Yılgın, "Ceza'yı her zaman olduğu gibi saldım gezmesi için. İki sokak öteye gittik ki tekrar geri geldiğimizde o benden önce geldi, içeri girdi. Ben geldiğimde ise hızla dışarı doğru koştuğunu gördüm. Bu sırada yoldan bir TIR geliyordu. Bu sırada TIR'ın köpeğe çarpacağını hissederek, ani bir refleksle atlayıp tuttum. O an sadece ani karar verdim ve belki de Ceza'nın hayatını kurtardım. Onun daha koşacağı günler, birlikte zaman geçireceğimiz günleri varmış. Şu an beraberiz, inşallah daha çok günler geçireceğiz." diye konuştu.

"HAYVANLARI MUTLU GÖRÜNCE SEVİNİYORUM"

Hayvanları küçük yaştan beri çok sevdiğini vurgulayan Yılgın, evinde de bir köpek baktığını bildirdi.

Hayvanlara hiçbir zaman zarar gelmesini istemediğini anlatan Yılgın, sözlerini şöyle tamamladı:

"BİR ŞEY OLURSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM"

"Kendimi bildim bileli hayvanlarla özellikle de köpeklere bakmayı çok seviyorum. Bu sevgim küçük yaşlardan geliyor. Hayvan bakmayı herkes sevsin. Dışarıda yardıma muhtaç, aç olarak gezen onlarca hayvan var. Bir kap su koysanız bile yeter. Ben hayvanları mutlu görünce seviniyorum. Evde bir köpeğim daha var. Hepsi sevilmeyi hak ediyor. Ben Ceza'ya 1 senedir bakıyorum. Çok alıştım ona. O da beni çok seviyor. Gün boyu beraber oynuyoruz, beraber zaman geçiriyoruz. Beraber büyüyoruz onunla. Ona bir şey olursa çok üzülürdüm. İnşallah böyle bir durumla bir daha karşılaşmayız. Gezdirmeye çıkardığımda ben de artık daha dikkatli olacağım."

Kaynak: haberinburada