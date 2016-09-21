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yola düşen pazar çadırı kazaya neden oldu

YOLA DÜŞEN PAZAR ÇADIRI KAZAYA NEDEN OLDU

İstanbul Kadıköy'de D-100 karayolunda seyreden bir TIR, yola aniden düşen pazar çadırından kaçmaya çalışırken kamyonete çarptı. Kamyonetin devrilmesiyle bu kez başka bir otomobil kazaya karıştı.

Tarih : 21 Eylül 2016, 08:51
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İstanbul Kadıköy'de, yola düşen pazar çadırının neden olduğu ve üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.



D-100 Karayolu Göztepe mevkisinde yola düşen pazar çadırından kaçmak isteyen İbrahim Albeni yönetimindeki 34 FL 9096 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Mustafa Özyağcı'nın (45) kullandığı 34 UN 9828 plakalı sebze yüklü kamyonete arkasından çarptı. Burhan Aydoğdu idaresindeki 34 UG 5465 plakalı Otomobil ise çarpmanın etkisiyle yana devrilen kamyonete vurdu.



Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Özyağcı, Haydarpaşa Numune eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.








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