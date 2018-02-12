YOLA DEVRİLEN DEVASA AĞAÇ KÜÇÜK ÇOCUĞU TEĞET GEÇTİ, NEFES KESEN O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Tayland'da çürüyen devasa ağaç sokakta duranların üzerine doğru devrildi. Herkes korku içinde kaçışırken olduğu yerde kalan 2 yaşındaki çocuk, ağacın park halindeki otomobile takılması sayesinde kurtuldu.
Tayland'da 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü, o anlarsa saniye saniye görüntülendi.
KIL PAYI KURTULDU
Kökü çürüyen dev palmiye ağacı büyük bir gürültüyle yola devrildi. İnsanlar panikle kaçışırken, 2 yaşındaki çocuk orada kaldı. Dev ağaçsa çocuğu adeta teğet geçti. Annesi hemen çocuğu kapıp oradan uzaklaştırırken, ağacın yuvarlanmasına da park halindeki otomobilin engel olduğu görüldü.
Kaynak: haberinburada
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