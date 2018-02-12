Dünyaca Ünlü Sosyal Paylaşım Platformu Çöktü!
Trump'ın Oğluna Zarflı Saldırı! Gelini Hastanelik Oldu
Ecdat Yurdunda Bayrağımıza Çirkin Saldırı!
İsrail, Batı Şeria'yı Ele Geçirmek İçin Abd İle Görüşüyor
Hollandalı Bakan Kendi Kendini İfşa Etti! Putin Görüşmesi Yalanlandı
Pkk Yandaşları, Almanya'nın İkinci Büyük Partisini Bastı!
2 Erkek Ve 1 Kadın Aynı Yatağı Paylaşıyor, Görenler Hayret Ediyor
Cenazesini Binler Uğurlamıştı! Afrin Şehidinin Vasiyeti Yerine Geliyor
Kritik Toplantının Tarihi Belli Oldu! Başbakan, Almanya'ya Gidiyor
Gözaltına Alınan Eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'dan Sınır Dışı Edildi
Edirne'de Okul Servisi İle Minibüs Çarpıştı: 11 Kişi Yaralandı
Gaziden Tüyleri Diken Diken Eden Sözler: Afrin'de Bir Düğün Havası Var
Abd'den Skandal Karar! Pyd/Pkk'ya Bütçeden Pay Ayırdı!
Galatasaray Şovla Zirveye Geçti
Putin Ve Trump, İsrail- Filistin Krizinin Çözümünü Görüştü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Alarm! Silah Sesleri Duyuldu
Genç Kaynana Şehvet Uyandırır Sözleriyle Tepki Çekmişti, İstifa Etti
Eminönü'nde Ortaya Çıktılar! Gören Şaştı Kaldı
Suriye'deki Gerilime İngiltere'de Dahil Oldu: İsrail'i Destekliyoruz
Kocası, Kan Terleyen Eşini Cadı Diyerek Terk Etti

Yola Devrilen Devasa Ağaç Küçük Çocuğu Teğet Geçti, Nefes Kesen O Anlar Görüntülendi

YOLA DEVRİLEN DEVASA AĞAÇ KÜÇÜK ÇOCUĞU TEĞET GEÇTİ, NEFES KESEN O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Tayland'da çürüyen devasa ağaç sokakta duranların üzerine doğru devrildi. Herkes korku içinde kaçışırken olduğu yerde kalan 2 yaşındaki çocuk, ağacın park halindeki otomobile takılması sayesinde kurtuldu.

Tarih : 12 Şubat 2018, 18:40
Puan Ver : Yola Devrilen Devasa Ağaç Küçük Çocuğu Teğet Geçti, Nefes Kesen O Anlar Görüntülendi(10/10)6

Tayland'da 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü, o anlarsa saniye saniye görüntülendi.

KIL PAYI KURTULDU

Kökü çürüyen dev palmiye ağacı büyük bir gürültüyle yola devrildi. İnsanlar panikle kaçışırken, 2 yaşındaki çocuk orada kaldı. Dev ağaçsa çocuğu adeta teğet geçti. Annesi hemen çocuğu kapıp oradan uzaklaştırırken, ağacın yuvarlanmasına da park halindeki otomobilin engel olduğu görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yola  Devrilen  Devasa  Ağaç  Küçük  Çocuğu  Teğet  Geçti  Nefes  Kesen  O  
Anlar  Görüntülendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER