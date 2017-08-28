YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! ÜCRETSİZ GEÇİŞLER 30 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR
Bayram tatili dolayısıyla yürürlüğe girecek olan köprü ve otoyollardaki ücretsiz geçiş uygulaması, 30 Ağustos Çarşamba günü başlayacak.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ücretsiz geçişler, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'da başlayacak.
30 AĞUSTOS 00:00'DA BAŞLIYOR
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'dan 5 Eylül Salı günü saat 07.00'a kadar otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ücretsiz olacak.
Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli geçişleri ise ücretli olacak.
Kaynak: haberinburada
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