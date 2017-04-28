YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! E-5 ÜÇ GÜN KAPALI
Altunizade Kavşağı'nın Üsküdar, Ümraniye katılımları çalışma esnasında kapalı olacağından, sürücülerin alternatif güzergah kullanmaları gerekecek.
Bu gece başlayacak çalışmalar süresince, sürücülerin Asya Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, çalışmanın gerçekleşeceği yolun köprüden önce son çıkış olması nedeniyle dikkatli olmaları gerekiyor.
kaynak:hürriyet
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