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yol verme tartışması cinayetle bitti

YOL VERME TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTTİ

BURSA'da bir parkta alkol aldıktan sonra araçlarına binen iki gurup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 29 yaşındaki Recep Altınışık kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Tarih : 09 Nisan 2016, 09:15
Puan Ver : Yol Verme Tartışması Cinayetle Bitti(7/10)4


Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde bulunan Üçgen Parkı'nda Alkol alan iki ayrı grupta bulunanlar araçlarına bindi. Parktan 34 ZY 8972 plakalı otomobille çıkmak isteyen 29 yaşındaki Recep Altınışık ile İsmail Bayram ve 30 yaşındaki Necati Nar, plakası tespit edilemeyen içinde 3 kişinin bulunduğu kimliği belirsiz kişilerle yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında Recep Altınışık, Necati Nar ve İsmail Bayram kendilerine yol vermeyen ve küfür ettiklerini iddia ettikleri kişileri araçlarıyla takip ederek Veysel Karani Mahallesi Çeşme Sokak'ta durdurdu. İki araçta bulunanlar kavga etti. Kavga sırasında Recep Altınışık kalbinden ve karın boşluğundan bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Altınışık çağırılan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahale ardından 112 Acil Servis Ambulansı ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Recep Altınışık kurtarılamadı.



İhbar üzerine gelen ekipler tarafından polis merkezine götülen Necati Nar ve İsmail Bayram, arkadaşları Recep Altınışık'ın öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yeri ve etrafında bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alınarak kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayetle ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.








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