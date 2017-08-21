YOL VERME KAVGASINDA BÜYÜDÜ, VATANDAŞ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ LİNÇ ETMEYE KALKTI
Şanlıurfa'da, sürücüsünün yol vermediği iddia edilen motosikletten yolcu midibüsüne kuru sıkıdan çevrilme tabancayla ateş açıldı. Midibüs sürücüsü Şükrü Doğan'ın tabancayla yaralandığı, motosikletteki kişinin de çevredekiler tarafından linç edilmek istendiği kavgayı polis, havaya ateş açarak sonlandırdı.
YOL VERME TARTIŞMASI ÇIKTI
Olay, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Doğan'ın kullandığı 63 H 0142 plakalı halk midibüsü ile plakası öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
MİDİBÜSE ATEŞ AÇTILAR
Üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletteki ismi öğrenilemeyen bir kişi, kuru sıkıdan bozma tabancayla midibüse ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların başına ve bacağına isabet ettiği midibüs sürücüsü Şükrü Doğan yaralandı.
LİNÇ ETMEK İSTEDİLER
Motosikletteki iki kişiden biri kaçarken, diğeri ise çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. İhbarla olay yerine gelen çok sayıda polis, tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya uyarı ateşi açtı. Dövülerek yaralanan ve gözaltına alınan gencin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülen midibüs sürücüsü Şükrü Doğan ise, acil serviste tedaviye alındı. Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, özel harekat polisleri olası bir gerginliğe karşı olay yerinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı. Polis kavgaya karışıp kaçan diğer gencin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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