

İzmir'in Bornova ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan kavgada, 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı.



Olay gece saat 00.30 sıralarında İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gerçekleşti. Daha önce yol verme meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 48 yaşındaki Tekin Batan ve 30 yaşındaki Murat Söğüt otogarda kavga etti. Kavganın ardından bir otobüs firmasında servis şoförlüğü yapan Tekin Batan akrabalarını otogara çağırdı. Bu arada Murat Söğüt'te otogardan ayrılarak, yanında akrabalarını getirerek tekrar otogara geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle silah, bıçak ve sopalar devreye girdi. Çıkan kavgada Tekin Batan, Hasip Batan ve Tekin Batan'ın oğlu Mehmet Emir Batan(19) silahla ağır yararlanırken, Adem Özkaya (27) bıçakla yararlandı. Halil Özkaya(20) ve Murat Söğüt (30) ise darp sonucu yararlandı. Kavganın büyümesiyle çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Tekin Batan ve oğlu Mehmet Emir Batan'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Murat Söğüt, Adem Özkaya ve Halis Özkaya Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hasip Batan ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Tekin Batan kaldırıldığı Ege Tıp Fakültesi Hastanesinde, Hasip Batan ise kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.