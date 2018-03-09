YOL ORTASINDA DURDU, ARKADAN ÇARPAN ARAÇLA KARŞI YOLA SAVRULDU
Ürdün'de bozulan aracını tamir etmek için yol üzerinde duran tedbirsiz sürücü, arkadan gelen bir başka aracın çarpmasıyla yola savrularak ağır yaralandı.
Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir tünelde aracı bozulan adam, hiçbir uyarı işareti koymadan yol ortasında otomobilini tamir etmeye kalkınca feci bir kazanın kurbanı oldu.
TEDBİRSİZLİĞİNİN KURBANI OLDU
Yol üzerinde aracının kaputunu açarak tamir etmeye çalışan adama, şeridinde seyreden bir başka araç arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dikkatsiz sürücü aracıyla beraber metrelerce savruldu. Olay güvenlik kameralarına yansırken otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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