YOL KESEN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'LILARA HELİKOPTERLİ OPERASYON
Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Güldere Köyü yakınlarında Yüksekova-Dağlıca karayolunu kesen Terör Örgütü PKK'lı teröristler, vasıtaları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Yaklaşık bir saat yolun trafiğe kapanmasının ardından bölgede evvel insansız hava vasıtaları keşif uçuşu yaptı.
Ardından da Terör Örgütü PKK'lıları etkisiz hale getirmek için tayyare ve helikopterlerin katıldığı hava operasyonu yapıldı.
PKK'lıların yakalanması için yapılan operasyon devam ediyor.
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