

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol kesip kimlik kontrolü yapan PKK'lılar, bir kamyon şoförünü öldürdü.







Alınan bilgilere göre olay, bugün sabah saatlerinde Aktütün köyü yakınlarında meydana geldi. Şemdinli-Aktütün yolunu Mehendi bölgesini trafiğe kapatan PKK'lılar, kimlik kontrolü yapmaya başladı. Bu sırada Aktütün Karakoluna kömür taşıdığı belirlenen bir kamyonu da durduran PKK'lılar, şoför Zahir E.'yi araçtan indirerek silahla öldürdü. Bir süre burada örgüt propagandası yapan grup, daha sonra dağlık alana kaçtı.







Olay sonrası teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, Zahir E.'nin cenazesi de Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.