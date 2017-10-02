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Yol Kenarında Park Halindeki Kamyon Patladı, 2 Kişi Havaya Uçtu

YOL KENARINDA PARK HALİNDEKİ KAMYON PATLADI, 2 KİŞİ HAVAYA UÇTU

Yol kenarında park halinde duran kamyonun patlamasıyla 2 kişi havaya savrularak hayatını kaybetti.

Tarih : 02 Ekim 2017, 13:00
Puan Ver : Yol Kenarında Park Halindeki Kamyon Patladı, 2 Kişi Havaya Uçtu(8/10)4

Yolun kenarında, park halinde duran kamyon patlayınca yoldan geçenler oldukça korktu. Kamyonun içindeki 2 kişi ise patlamanın etkisiyle havaya savrularak yere düştü.KAMYONDA PATLAMA OLDU

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde, bir kamyonda patlama meydana geldiği görülüyor. Park halinde duran kamyonun aniden patlaması üzerine yoldan geçenler de ne yapacaklarını şaşırdı.

2 KİŞİ HAVAYA SAVRULDU

Patlama sırasında 2 kişinin metrelerce havaya fırlayarak yola savrulduğu gözlenirken, o sırada yoldan geçen sürücü ve yayalar ise büyük bir panik yaşıyor. Kamyonun patlama sebebi ile havaya fırlayan 2 kişinin hayati durumuyla ilgili henüz bir bilgi yok.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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