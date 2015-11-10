

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'liler, anahtarlarını gasp ettikleri TIR ve araçları cadde ve sokakları kapatacak şekilde park etti. Müdahale eden polis ekiplerine ateş açılınca çatışma çıktı.











Nusaybin'de bir grup PKK'lı, Çağçağ Caddesi, Şirin Bulvar, Yavuz Selim Sokak üzerinde durdurdğu, sürücülerinden anahtarlarını gasp ettiği aralarında TIR'ların da bulunduğu araçları cadde ve sokakların girişlerine kapatacak şekilde park ederek, güvenlik güçlerinin girişini engelledi. Bazı sokaklarda hendek kazıp, barikatlar kurulması üzerine, güvenlik güçleri araçları kaldırmak, hendek kapatmak üzere bölgelere zırhlı araçlarla operasyon düzenledi. PKK'lılar polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Bunun üzerine polis de karşılık verdi. Çatışmalarda ölen ya da yaralanan olmadı. PKK'lılar ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. PKK'lıların yolları kapattığı araçları kaldırımak için çalışmalar sürdürülüyor.