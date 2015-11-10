O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

YOL KAPATAN PKK'LILAR POLİSLE ÇATIŞTI


YOL KAPATAN PKK'LILAR POLİSLE ÇATIŞTI
Tarih : 10 Kasım 2015, 16:13
Puan Ver : Yol Kapatan Pkk'lılar Polisle Çatıştı(10/10)8


MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'liler, anahtarlarını gasp ettikleri TIR ve araçları cadde ve sokakları kapatacak şekilde park etti. Müdahale eden polis ekiplerine ateş açılınca çatışma çıktı.





Nusaybin'de bir grup PKK'lı, Çağçağ Caddesi, Şirin Bulvar, Yavuz Selim Sokak üzerinde durdurdğu, sürücülerinden anahtarlarını gasp ettiği aralarında TIR'ların da bulunduğu araçları cadde ve sokakların girişlerine kapatacak şekilde park ederek, güvenlik güçlerinin girişini engelledi. Bazı sokaklarda hendek kazıp, barikatlar kurulması üzerine, güvenlik güçleri araçları kaldırmak, hendek kapatmak üzere bölgelere zırhlı araçlarla operasyon düzenledi. PKK'lılar polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Bunun üzerine polis de karşılık verdi. Çatışmalarda ölen ya da yaralanan olmadı. PKK'lılar ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. PKK'lıların yolları kapattığı araçları kaldırımak için çalışmalar sürdürülüyor.








Etiketler: Yol  Kapatan  Pkk  Lılar  Polisle  Çatıştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER