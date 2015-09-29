YOL KAPATAN PKK'LILAR POLİSE ATEŞ AÇTI
Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyeleri ilçenin Eski Bitlis Caddesi üzerinde yolu hendek ve barikatlarla kapatınca, güvenlik güçleri müdahale etti. YDG-H'lilerin ateş açması üzerine güvenlik güçleri karşılık verirken, ilçenin çeşitli semtlerinde olaylar aralıklarla gün boyu devam etti.
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