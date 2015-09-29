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YOL KAPATAN PKK'LILAR POLİSE ATEŞ AÇTI


YOL KAPATAN PKK'LILAR POLİSE ATEŞ AÇTI
Tarih : 29 Eylül 2015, 19:47
Puan Ver : Yol Kapatan Pkk'lılar Polise Ateş Açtı(6/10)8


Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyeleri ilçenin Eski Bitlis Caddesi üzerinde yolu hendek ve barikatlarla kapatınca, güvenlik güçleri müdahale etti. YDG-H'lilerin ateş açması üzerine güvenlik güçleri karşılık verirken, ilçenin çeşitli semtlerinde olaylar aralıklarla gün boyu devam etti.








Etiketler: Yol  Kapatan  Pkk  Lılar  Polise  Ateş  Açtı    haber

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