YOL İZİN BELGESİ ALAMAYAN SURİYELİLER ŞEHİR DIŞINA ÇIKAMAYACAK!
Adana'da 'Yol izin belgeleri' olmayan Suriyelilerin il dışına çıkamayacakları bildirildi.
AMAÇ: TERÖR BAĞLANTISI OLANLARI SAPTAMAK
Adana Valiliğinden yapılan yapılan yazılı açıklamada, geçici olarak olarak koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin, terör örgütleriyle ilişkisi bulunanlarının tespitini sağlamak amacıyla bu yola başvurulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İZNİ OLMAYANA BİLET SATILAMAYACAK
"Ulaşım hizmeti veren işletmelerden bilet talep eden Suriyelilere gerekli belgeleri ibraz etmeleri halinde bilet satışı yapılabilecektir. Geçici koruma kimlik belgesi bulunan Suriyeliler, ilimizden başka bir ile seyahat ederken ancak Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli 'yol izin belgesini', ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara ibraz ederek seyahat edebileceklerdir. Bu kurumlar, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden, 'yol izin belgesini' ibraz etmelerini isteyecekler, belgenin o kişiye ait olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra ilgili kişiye bilet satışı, taşımacılık hizmeti vereceklerdir. Yolcu bileti düzenlenirken Suriyeliler tarafından ibraz edilen belgelerin bir sureti alınacak ve dosyalanacak, yapılacak denetimler esnasında denetimi yapan kolluk görevlilerine gösterilecek. 'Yol izin belgesi' olmayan Suriyelilere bilet satışı yapılmayacak."
KARAR UYMAYANA PARA CEZASI
Karara uymayıp bilet satışı yapan işletmelere idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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