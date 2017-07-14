YOL İSTEYEN AMBULANSIN ÖNÜNÜ KAPATTI, YETMEDİ ARACINDAN ÇIKIP TEPKİ GÖSTERDİ
Narlıdere ilçesinde bir hastayı hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulans şoförü öndeki sürücüden yol istedi. Sinirlenen sürücünün tepkisi araç kamerasına yansıdı.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 acil servis ekibi, 10 Temmuz öğle saatlerinde, telefon ihbarı üzerine Narlıdere ilçesindeki bir hastayı ambulansa alıp Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıktı.
ÖNÜNDEKİ ARACIN ŞERİDİ BOŞALTMASINI İSTEDİ
Ambulans sürücüsü, Mithatpaşa Caddesi Güzel Sanatlar Fakültesi kavşağı yakınlarında, araçların sol şeritte bulunduğunu fark edip sireni açtı ve yolun boşaltılmasını istedi.
ÖFKELENEN SÜRÜCÜ ARACINDAN ÇIKIP TEPKİ GÖSTERDİ
Siren sesine öfkelenen bir sürücü, otomobilini caddede ambulansın önünde bırakıp aracından indi. Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, tepki göstererek ambulansa doğru yürüdü ve hastanın hastaneye götürülmesini engelledi.
AMBULANS ŞOFÖRÜ BİR DAHA UYARDI
Ambulans şoförü "Acil hasta var" diyerek otomobil sürücüsünü uyardı. Bunun üzerine, otomobil sürücüsü aracına dönüp otomobilini sağ şeride çekti ve yolu açtı.
ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Otomobil sürücüsünün ambulansın önünü kapatıp araçtan inmesi, ambulanstaki kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün aracıyla yolu kapatması, araçtan inmesi, ambulansta hasta olduğunu öğrenince tekrar aracına binerek yoluna devam etmesi yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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