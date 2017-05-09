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yol çalışmasında bulundu! heyecanlandıran gelişme

YOL ÇALIŞMASINDA BULUNDU! HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Mezarın etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, vatandaşları çevreden uzaklaştırdı

Tarih : 09 Mayıs 2017, 12:53
Puan Ver : Yol Çalışmasında Bulundu! Heyecanlandıran Gelişme(6/10)7


Tuzla Tersaneler Caddesi'nde yapılan yol çalışmaları sırasında, üzerinde kabartmalar ve simgelerin olduğu tarihi mezar bulundu.



Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde yol çalışması yapıldığı sırada, kepçe bir cisme denk geldi. Cismin, üzerinde kabartma ve simgeler bulunan mezar olduğunun anlaşılması üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Mezarın etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, vatandaşları çevreden uzaklaştırdı.



 



kaynak:habertürk








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