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YÖK'ÜN KALDIRILMASINDA ANLAŞILDI


YÖK'ÜN KALDIRILMASINDA ANLAŞILDI
Tarih : 08 Eylül 2016, 10:11
Puan Ver : Yök'ün Kaldırılmasında Anlaşıldı(8/10)9


Anayasa paketi taslağı hazır hale getirildi. Yargı başlığı altındaki taslağa göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kaldırılıyor. Pakete son şekil, liderlerin onayı ile verilecek.



AK Parti, CHP ve MHP'nin hukukçu isimlerinin oluşturduğu Anayasa Komisyonu, mini Anayasa paketine ilişkin taslak metni ortaya çıkardı. Partiler YÖK'ün kaldırılması konusunda uzlaşmaya vardı. Ancak YÖK'ün yerine nasıl bir kurumun oluşturulacağı henüz netlik kazanmadı.



Komisyonda en yoğun mesai ise Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısına ilişkin düzenleme için verildi. HSYK'nın ikiye bölünmesi kararından, üyelerle yapılan toplantının ardından vazgeçildi. Kürsü hakimlerinin seçim yapmamaları konusunda uzlaşma sağlanırken, adalet bakanı ve müsteşarının kurul üyesi olup olmaması ve HSYK'da üye seçimini Meclis'in hangi yöntemle yapacağı konusu liderlere bırakıldı.








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