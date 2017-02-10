YÖK'ten, yükseköğretim kurumlarında görevli akademisyenlerin, kanun hükmündeki kararnameler (KHK) ile kamu görevinden çıkartılması süreçleriyle ilgili ortaya atılan değerlendirmeler üzerine açıklama yapıldı.



YÖK'ten, yükseköğretim kurumlarında görevli akademisyenlerin, kanun hükmündeki kararnameler (KHK) ile kamu görevinden çıkartılması süreçleriyle ilgili ortaya atılan değerlendirmeler üzerine açıklama yapıldı.







YÖK'ün anayasal asli görevinin, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim süreçlerinin planlanması, düzenlemesi, yönetilmesi ve denetlenmesi olduğu belirtilen açıklamada, YÖK'e anayasal çerçevede yüklenen hususlar dışındaki konularda üniversitelerin, diğer kamu kurumlarından farklı şekilde özerk olduğu vurgulandı.







kaynak:milliyet