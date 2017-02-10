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yök'ten khk'lar ile ilgili açıklama

YÖK'TEN KHK'LAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

YÖK'ten, yükseköğretim kurumlarında görevli akademisyenlerin, kanun hükmündeki kararnameler (KHK) ile kamu görevinden çıkartılması süreçleriyle ilgili ortaya atılan değerlendirmeler üzerine açıklama yapıldı.

Tarih : 10 Şubat 2017, 13:46
Puan Ver : Yök'ten Khk'lar İle İlgili Açıklama(7/10)5


YÖK'ten, yükseköğretim kurumlarında görevli akademisyenlerin, kanun  hükmündeki kararnameler (KHK) ile kamu görevinden çıkartılması süreçleriyle  ilgili ortaya atılan değerlendirmeler üzerine açıklama yapıldı.



YÖK'ün anayasal asli görevinin, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim  süreçlerinin planlanması, düzenlemesi, yönetilmesi ve denetlenmesi olduğu  belirtilen açıklamada, YÖK'e anayasal çerçevede yüklenen hususlar dışındaki  konularda üniversitelerin, diğer kamu kurumlarından farklı şekilde özerk olduğu  vurgulandı.



 



kaynak:milliyet








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