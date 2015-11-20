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YÖK'TEN FETÖ ÜNİVERSİTELERİNE TEDBİR


YÖK'TEN FETÖ ÜNİVERSİTELERİNE TEDBİR
Tarih : 20 Kasım 2015, 10:33
Puan Ver : Yök'ten Fetö Üniversitelerine Tedbir(5/10)2


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vakıf üniversiteleriyle ilgili yönetmeliği değiştirdi ve karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle YÖK artık vakıf yükseköğretim kurumlarının hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın, yıl içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi akademik birim, program, proje ve konu bazında da denetleyebilecek. Bu kurumlar, YÖK Başkanlığı'nın gerekli görmesi halinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu'na verilecek görev kapsamında belirli bir döneme bağlı olmaksızın yıl içinde de denetlenebilecek.



FAALİYETLERİNİ DURDURABİLECEK



YÖK, belirli hallerde daha önce açılmasına izin verdiği ve ilk defa öğrenci alınacak programlara ilişkin talepleri bir yıl süre ile askıya alabilecek. Öğrenci kayıt kabulü, sınavlar, yurtiçi ve yurt dışı yatay geçiş, mezuniyet işlemlerinde usulsüzlük yapıldığının belirlenmesi, denetim sürecinde işbirliği yapılmaması gibi nedenlerle de üniversitelerin kontenjanları yüzde 40'a kadar düşürülebilecek veya öğrenci alımı tamamen durdurulabilecek.



3 YILA KADAR DURDURMA VERİLEBİLECEK



Defter ve kayıtların tahrif edilmesi, yok edilmesi veya gizlenmesi, üniversitenin mali durumunun zayıf olduğunun Maliye Bakanlığı raporuyla belgelenmesi gibi hallerde ise vakıf üniversitesinin faaliyeti 1 ila 3 yıl arasında olarak durdurulacak ve YÖK, yönetimi aynı ildeki bir devlet üniversitesine verecek. Böyle bir durumda üniversite mütevelli heyeti başkanı, üyeleri ile rektörü veya müdürünün görevleri sona erecek.

 








Etiketler: Yök  Ten  Fetö  Üniversitelerine  Tedbir    haber

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