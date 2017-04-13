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yök'ten diploma denklik işlemlerinde yeni karar

YÖK'TEN DİPLOMA DENKLİK İŞLEMLERİNDE YENİ KARAR

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karara göre, yurt dışından mezun öğrencilerin diploma denklik işlemlerine ilişkin yılda bir kez yapılan Seviye Tespit Sınavı'na (STS) tıp dışı diğer sağlık alanlarında da alternatif sınavlar yapılacak.

Tarih : 13 Nisan 2017, 14:07
Puan Ver : Yök'ten Diploma Denklik İşlemlerinde Yeni Karar(6/10)6


YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından mezun olarak kurula  denklik başvurusunda bulunanlar arasında, hakkında sınav kararı alınanlara  yönelik yılda bir defa yazılı STS'nin yapıldığı hatırlatıldı.



Diploma denklik başvurularının giderek arttığı ve yılda bir kez  sınavın yapılmasının ilgililerin mağduriyetine yol açabildiğine işaret edilen  açıklamada, bu kapsamda geçen yıl alınan kararla tıp doktorluğu alanında yılda  iki defa gerçekleştirilen STS'ye muadil olarak Ankara, Gazi, Ankara Yıldırım  Beyazıt ve hacettepe üniversiteleri tarafından yapılandırılmış klinik sınavların  uygulanmaya başlandığı kaydedildi.



Bunun yanı sıra yurt dışındaki USMLE-Step 3, PLAB-Part 2, AMC-Clinical  examinations, MCCQE-Part2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats examen) sınavlarının  da STS'ye muadil olarak kabul edilmesine karar verildiğinin aktarıldığı  açıklamada, böylece tıp alanında STS'ye girecek bir adayın hem yurt dışında daha  önce başardığı sınavların kabul edildiği hem de yılda 6 kez sınav şansını  yakaladığı belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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