YÖK'TEN DİPLOMA DENKLİK İŞLEMLERİNDE YENİ KARAR
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karara göre, yurt dışından mezun öğrencilerin diploma denklik işlemlerine ilişkin yılda bir kez yapılan Seviye Tespit Sınavı'na (STS) tıp dışı diğer sağlık alanlarında da alternatif sınavlar yapılacak.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından mezun olarak kurula denklik başvurusunda bulunanlar arasında, hakkında sınav kararı alınanlara yönelik yılda bir defa yazılı STS'nin yapıldığı hatırlatıldı.
Diploma denklik başvurularının giderek arttığı ve yılda bir kez sınavın yapılmasının ilgililerin mağduriyetine yol açabildiğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda geçen yıl alınan kararla tıp doktorluğu alanında yılda iki defa gerçekleştirilen STS'ye muadil olarak Ankara, Gazi, Ankara Yıldırım Beyazıt ve hacettepe üniversiteleri tarafından yapılandırılmış klinik sınavların uygulanmaya başlandığı kaydedildi.
Bunun yanı sıra yurt dışındaki USMLE-Step 3, PLAB-Part 2, AMC-Clinical examinations, MCCQE-Part2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats examen) sınavlarının da STS'ye muadil olarak kabul edilmesine karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, böylece tıp alanında STS'ye girecek bir adayın hem yurt dışında daha önce başardığı sınavların kabul edildiği hem de yılda 6 kez sınav şansını yakaladığı belirtildi.
kaynak:milliyet
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