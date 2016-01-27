Türk-İş'in araştırmasına göre, ocak ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 447 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 714 lira oldu.



Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptırılan "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının 2016 Ocak ayı sonuçları açıklandı.



Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 447 lira 20 kuruş, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 4 bin 714 lira oldu.







Ocakta bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise bin 781 lira 84 kuruş olarak hesaplandı.







Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,47 oranında artış gösterdi.







Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 15,15 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 14,36 olarak hesaplandı. Ocak ayındaki yüksek oranlı artışta özellikle ekmek ve soğukların artmasıyla sebze fiyatında görülen artış etkili oldu.