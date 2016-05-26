

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonun Mayıs ayında sebze fiyatlarındaki gerileme öncülüğünde yüzde 0.87 azaldığını, dört kişilik ailenin açlık sınırının 1,375 lira, yoksulluk sınırının ise 4,478 lira olduğunu açıkladı.







Geçen yıl Mayıs ayında açlık sınırı 1,349 lira, yoksulluk sınırı 4,395 lira, bir önceki ay ise açlık sınırı 1,387 lira, yoksulluk sınırı 4,518 lira idi.







Türk-İş aylık raporuna göre, Mayıs ayı itibarıyla, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 arttı.







Türk-İş verilerine göre sebze ortalama fiyatı geçen ayki 3.53 TL'den 3.24 TL'ye gerileyerek gıda enflasyonundaki gerilemede önemli rol oynadı.







Türk-İş hesaplamasına göre, sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için dört kişilik bir ailenin yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı bu ay bir önceki aya göre 12 TL geriledi.







TÜİK'in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden bir hafta önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.