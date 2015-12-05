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yoksulluk sınırı 3 bin 940 lira oldu

YOKSULLUK SINIRI 3 BİN 940 LİRA OLDU

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 427 TL, yoksulluk sınırı ise 3 bin 940 TL olarak belirlendi.

Tarih : 05 Aralık 2015, 15:10
Puan Ver : Yoksulluk Sınırı 3 Bin 940 Lira Oldu(10/10)8


Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre, Kasım ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 427 TL, yoksulluk sınırı ise 3 bin 940 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Ekim ayına göre Kasım ayında gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,91'lik bir artış yaşandı. Kasım ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 40,75 domates, yüzde 27,63 salatalık, yüzde 24,58 dolmalık biber, yüzde 23,66 patlıcan, yüzde 19,01 kabak, yüzde 18,87 kuru soğan, yüzde 18,24 yeşil soğan; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 28,98 portakal, yüzde 21,25 kivi, yüzde 15,2 nar, yüzde 11,51 mandalina, yüzde 9,86 beyaz lahana madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise Ekim ayına göre Kasım ayında herhangi bir değişim olmadı.








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