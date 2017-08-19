YÖK YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİYE SORACAK: NEDEN TERCİH YAPMADINIZ
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ÖSYS'nin ardından tercih yapmayan 852 bin adaya mail yoluyla ulaşacak ve ''Neden tercih yapmadınız'' sorusunu yönelterek anket yapacak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), ÖSYS-2017'de tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmayan 852 bin adaya yapacakları ankette 'Neden tercih yapmadınız?' diye soracak.
852 BİN ADAY TERCİH YAPMADI
YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yükseköğretim sistemimizin her kademesinde kaliteyi öncelikli kılmayı ve nitelikli dikey büyümeyi hedefleyen Yeni YÖK olarak, ÖSYS-2017'de tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmayan 852 bin adaya 'Neden tercih yapmadınız?' diye soracağımızı daha önceden açıklamıştık. Bu kapsamda, ÖSYS-2017'de üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analiz sonrasında, tercih sürecinde puan barajını geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adayı sevgili öğrencilerimizin, tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenebilmesi için Yükseköğretim Kurulu olarak bir çalışma başlattık" denildi.
ANKET UYGULAMASI BUGÜN SAAT 17.00'DE BAŞLAYACAK
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Konuyla ilgili karar alma süreçlerine katkı sağlayabilmek amacı ile tercihte bulunmayan üniversite adaylarımıza yönelik olarak hazırladığımız anket uygulamasını bugün saat 17.00'den itibaren başlatacağız ve anketimiz, 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 18.00'e kadar devam edecektir. Yüksek öğretim Kurulu tarihinde ilk defa gerçekleştirilecek bu anket tercihte bulunmayan ancak kayıtlarımızda e-posta adresleri bulunan yaklaşık 500 bin öğrencimizin bütününe iletilecektir. Kayıtlarımızda e-posta adresi bulunmayan öğrencilerimiz de https: //tercihanket.yok.gov.tr adresinden giriş yaparak anketi doldurabileceklerdir. Yüksek öğretim tarihinde ilk defa gerçekleştirilecek bu anket sonucunda ortaya çıkan geri bildirimleri yüksek öğretim sistemimizin kalite odaklı kısa-orta-uzun vadeli gelecek planlamalarında kullanmayı hedefliyoruz."
Kaynak: haberinburada
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