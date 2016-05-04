

Yozgat Şeker Fabrikasında bir araya gelen şeker işçileri, hazırladıkları dev afişin altında toplanarak, 2 saatlik fazla çalışma eylemini başlattı. Bir ay boyunca devam edecek olan 2 saatlik fazla çalışma eylemi nedeniyle işçiler fazla ücret talep etmezken, bütün işçiler eyleme destek verdi.



Şeker İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Turgut Gözübüyük, eylem sonrası yaptığı basın açıklamasında, 2 saat fazla mesai eyleminin öncelikli hedefinin Şeker İş camiası içerisinde çalışan muvakkat statülü işçilerin kadrolu hale getirilerek üretim bandındaki kalifiye eleman zaafını gidermek, bu zaaftan kaynaklanan ham madde ve zaman israfının da önüne geçmek olduğunu söyledi. Gözübüyük, “Yaptığımız eylemin mesajına bakıldığı zaman (2 Saat fazla mesai) toplumsal fayda ve barışa yöneliktir. İşçi kimliğinin herhangi bir ideoloji ya da siyaset kurumu tarafından manipüle edilmemesi ve bu kimlik üzerinden farklı tartışmalara yol açmaması bu anlamda bir eylemi yerinde bulduk. Öncelikli olarak şeker camiasında muvakkat ve kadrolu işçi kimliğinde farklılaşan ekonomik hüviyeti aynılaştırarak camia içerisinde barışı sağlamak ve bu barışı toplumsal alana yansıtmak, bu yönüyle muvakkat işçilerin ekonomik kimliği üzerinden kendini ötekileştirmesinin önüne geçerken farklı ideolojiler tarafından manipüle edilmesine engel olmaktır” dedi.







Gözübüyük, muvakkatların kadroya alınmasıyla beraber nitelikli eleman zaafın giderileceği, muvakkat ile kadrolular arasında kimlik farklılığını ortadan kalkacağını sözlerine ekledi.