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yok böyle dolandırıcılık!

YOK BÖYLE DOLANDIRICILIK!

Adana'da oto galerici 40 yaşındaki Esef B., işyerine bırakılan kataloğu incelerken beğendiği beyaz eşyaları almak için verilen adrese gidince bir bardak çay ikram edilip, kredi kartından 35 bin lira çekildi.

Tarih : 10 Aralık 2015, 12:40
Puan Ver : Yok Böyle Dolandırıcılık!(7/10)9


Oto Galericiler Sitesi'nde araç alım satımı yapan Eser B., katalogdan beğendiği beyaz eşyaları satın almak için Yenibaraj Mahallesi'nde bulunan bir apartmandaki ofise geldi. Tabelası bile olmayan lüks eşyalarla döşenmiş olan ofiste Eser B.'yi biri kadın 2 kişi karşıladı. Katalog üzerinden buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın ve çamaşır makinesi beğenen Eser B., ortağına ait kredi kartı ile ödeme yapmak istedi. Kartı alan şüpheliler, kendi aralarında kısa bir görüşme yapacaklarını söyleyerek diğer odaya geçti.

Bu sırada ikram edilen çayı içen Eser B., uzun süre beklemesine rağmen dönen olmayınca merak edip odaya girdi ancak kimseyi bulamadı. Zemin kattaki dairenin arka kapısından çıkan dolandırıcıların dönmesini bekleyen Eser B.'nin ortağı cep telefonundan arayarak, "Ortak ne aldın böyle, bankadan sürekli mesaj geliyor, 10 dakika içinde toplam 35 bin lira para çekildi" diye sordu. Bu uyarı ile dolandırıldığını fark eden Eser B., polise başvurdu.








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