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yok böyle bir uydu!

YOK BÖYLE BİR UYDU!

Bursa'nın İznik ilçesinde, Elektronik işiyle uğraşan bir esnaf ve arkadaşı tarafından Çanak Anten; LNB, internet bağlantısı olmadan üretilen uydu cihazı sayesinde kanalları izleyebilmek için sadece televizyon ve elektrik bulunması yeterli oluyor.

Tarih : 10 Temmuz 2015, 09:34
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Bursa'nın İznik ilçesinde, Elektronik işiyle uğraşan bir esnaf ve arkadaşı tarafından Çanak Anten; LNB, internet bağlantısı olmadan üretilen uydu cihazı sayesinde kanalları izleyebilmek için sadece televizyon ve elektrik bulunması yeterli oluyor.



Elektronikçi Mehmet Mert, yaptığı açıklamada; yaklaşık 9 yıl ilçedeki başka şirketlerde aynı alanda çalıştıktan sonra geçen sene kendi işyerini açtığını söyledi.



Çanak antensiz; LNB'siz, kablosuz, internetsiz bir cihaz için geçen yıldan bu yana bir arkadaşıyla sürekli denemeler yaptığını ve sonuçta başarılı olduğunu belirten Mert: “Öncelikle kablosuz bir uydu olarak çanak ile LNB arasındaki kabloyu kaldırdık.



Sonrasında daha da uğraşarak cihazı bu durumlara getirdik. Yaptığımız bu buluşla artık LNB ve çanak anteni ortadan kaldırarak direkt olarak yayın alabileceğimiz bir cihaz oluşturduk” ifadesini kullandı.



Mert bu cihazın, HD olarak adlandırılan yüksek çözünürlüklü yayınları da alabildiğini dile getirdi. Mert, söz konusu cihazı görenlerden bazılarının, bunu internetle çalışan uydu sistemleriyle karıştırdığını anlattı.



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