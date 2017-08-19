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YOK BÖYLE BİR ÜST GEÇİT! BİR AYAĞI RAMPA BİR AYAĞI MERDİVEN


Yok Böyle Bir Üst Geçit! Bir Ayağı Rampa Bir Ayağı Merdiven
Tarih : 19 Ağustos 2017, 13:40
Puan Ver : Yok Böyle Bir Üst Geçit! Bir Ayağı Rampa Bir Ayağı Merdiven(6/10)2

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde trafik yoğunluğunu azaltmak için geçtiğimiz aylarda yapımı biten Yonca Kavşağın Sera Gölü'ne çıkan yol güzergahında yaptırılan üst geçit görenleri şaşırtıyor. Bir süre önce hizmete giren ve yaklaşık 400 metre uzunluğunda inşa edilen üst geçidin düz yol olan kısmından tekerlekli sandalyesi ile üst geçidi kullanmak isteyen engelliler, karşı tarafa geçtiğinde aşağıya inmek için merdiven engeli ile karşılaşıyor. Uzunluğu nedeniyle de üst geçidi tercih etmeyen vatandaşlar araçların geçiş güzergahından tehlikeli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor.

"BÖYLE BİR ÜSTGEÇİT GÖRMEDİM"

Üstgeçidin daha kısa olması gerektiğini belirten Haydar Mumcu isimli vatandaş, "Böyle bir üstgeçit görmedim. Nereden çıkacağımı bilmiyorum. Daha kısa olması lazımdı. Dolmuşa binmek için dünyayı dolaşmam gerekiyor. Bunun gibi uzun olan bir üstgeçit daha görmedim" dedi."HİÇ ÇIKMADIM, ÇIKMAK DA İSTEMİYORUM"

Daha önce böyle uzun bir üstgeçide rastlamadığını dile getiren Sami Günaydın ise "Çok uzun bir üst geçit. Daha yeni yapıldı. Hiç çıkmadım ama çıkmakta istemiyorum. Daha kısa olabilirdi. Böyle uzun bir üst geçide daha önce denk gelmedim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada



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