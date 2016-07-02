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YÖK AÇIKLADI! MİLYONLARCA ÖĞRENCİYİ İLGİLENDİRİYOR


YÖK AÇIKLADI! MİLYONLARCA ÖĞRENCİYİ İLGİLENDİRİYOR
Tarih : 02 Temmuz 2016, 12:52
Puan Ver : Yök Açıkladı! Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiriyor(9/10)11






Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu yılki üniversite kontenjanlarının geçen yıla oranla yüzde 5'in üzerinde bir artışla 867 bin 191 olarak belirlendiğini söyledi. Saraç, açıköğretim programlarında kademeli olarak kontenjan azaltıldığını, ayrıca tercih kılavuzundaki üniversite sayısının da 30'dan 24'e çekildiğini belirtti.



Başkan Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite kontenjanlarının öğrenci talepleri, istihdam imkanları, öğretim üyesi sayıları, üniversitelerin kapasiteleri gibi pek çok faktör dikkate alınarak YÖK tarafından belirlendiğini ifade etti.



Saraç, bu yılki üniversite kontenjanlarının geçen yıla oranla yüzde 5,27'lik artışla 867 bin 191 olduğunu bildirdi. Devlet üniversitelerinin ön lisans ve lisans toplam kontenjanının 679 bin 176, vakıf üniversitelerinin toplam kontenjanının 167 bin 859, KKTC üniversitelerinin toplam kontenjanının 18 bin 266, diğer ülkelerdeki üniversiteler için ise bin 890 olarak belirlendiğini bildiren Saraç, bu yılki kontenjanın geçen yıldan 43 bin 452 kişi daha fazla olduğunu aktardı.



Açıköğretim kontenjanları azaltılıyor



2016'dan itibaren açıköğretim programlarında kademeli olarak kontenjan azaltılması sürecini başlattıklarını duyuran Saraç, "Dünyada öğrenci sayısı itibarıyla ikinci büyük üniversite olanAnadolu Üniversitesi ile işbirliği içerisinde bu sayısal büyüklüğün yanında alınan bir dizi kararla kalite açısından da ülkemizin uluslararası bir markası olmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Saraç, geçen yıl açıköğretim fakültesi programlarının toplam 206 bin 53 olan kontenjanını bu yıl 169 bin 615'e düşürdüklerini söyledi.



"Öğrenci memnuniyetine de bakacağız"



Saraç, YÖK'ün, gelecek yıl üniversitelerle ilgili çok önemli bir çalışma yapmaya hazırlandığını da bildirdi. Üniversiteler değerlendirilirken bugüne kadar başka kriterlere bakan YÖK denetmenlerinin, eğitim süreci içinde tüm alt yapı, eğitim öğretim niteliği dışında öğrenci memnuniyetini de dikkate alacaklarını aktaran Saraç, "Kontenjanların belirlenmesinde bir ölçüde öğrencinin memnuniyetini de dikkate alacağız. Bir yenilik olarak, eğitim sürecinde yerinde denetim yapacağız. Bu husus iyi ile kötünün ayrışmasına olanak sağlayacak." dedi.



Tercih sayısı 30'dan 24'e indirildi



Saraç, bu yılki üniversite tercih kılavuzundaki yeniliklerden birinin tercih edilecek üniversite sayısının 30'dan 24'e çekilmesi olduğunu açıkladı.



YÖK olarak öğrenci tercihleri ile yerleştirme ve kayıtlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir rapor hazırlattıklarını ve ilk 10 tercihten sonra kazanılıp yerleştirme yapılmasına rağmen kaydolma oranının düştüğü verilerine ulaştıklarını belirten Saraç, "Bu konudaki düzenlememiz de umarım kayıt oranının yükselmesine katkı sağlar." dedi.

 








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