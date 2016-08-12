YÖK: 5 BİN 342 PERSONEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde sürdürülen FETÖ soruşturması kapsamında 5 bin 342 akademik ve idari personelin görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
YÖK, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kurulan OHAL Komisyonu çalışmalarının sonucunu açıkladı.
Açıklamada, 'Yükseköğretim kurumlarında FETÖ terör şebekesine mensup hiç kimsenin barınmasına müsaade edilmeyecektir" denildi ve yapılan işlemlerdeki son duruma yer verildi.
Devlet ve vakıf üniversitelerinde 5 bin 247 akademik personele yönelik işlem başlatıldığı belirtilerek, bunlardan 4 bin 225'i hakkında "görevden uzaklaştırma" kararı alındığı vurgulandı.
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