YÖK, tüm üniversitelere FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu düşünülen akademik ve idari personel hakkında işlem yapılması için 5 Ağustos'a kadar süre verdi.



Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tüm rektörlerden, üniversitelerindeki FETÖ/PDY ile bağlantılı akademik ve idari personelin durumlarının ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında işlem yapılmasını, sonucun 5 Ağustos'a kadar Başkanlığa yazılı olarak gönderilmesini istedi.



AKADEMİSYENLERE YURTDIŞI YASAĞI



YÖK ikinci bir talimata kadar Türkiye genelinde akademistenlerin bilimsel çalışmalar için yurtdışına görevlendirme yapılmasını yasakladı. Ayrıca yurtdışında çalışma yapan akademisyenlerin durumlarının ivedilikle incelenerek, bir zorunluluk görülmeyenlerin en kısa sürede geri çağrılmasını istedi. Rektörlerin de dahil edildiği bu uygulamanın resmi yazısı üniversitelere gönderildi.



YÖK dün de Türkiye genelinde bütün dekanların (bin 577) istifasını istemişti.