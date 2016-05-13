YOĞURTÇU PARKI'NDA YÜRÜYÜŞ YAPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİ KAMYON EZDİ
Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yapan üniversite öğrencisi Şule Dere, çamur taşıma kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti
Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yaptığı sırada çamur taşıma kamyonunun altında kalan Şule Dere (23) isimli genç kız feci şekilde hayatını kaybetti. Gece saat 23.30 sıralarında Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yapan Şule Dere henüz belirlenemeyen bir nedenden seyir halinde olan çamur taşıma kamyonunun altında kaldı.
Genç kızın kamyonun altında kaldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şule Demir’in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri genç kızın hayatını kaybettiği noktada çalışmalar yaptı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar