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yoğurtçu parkı'nda yürüyüş yapan üniversite öğrencisini kamyon ezdi

YOĞURTÇU PARKI'NDA YÜRÜYÜŞ YAPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİ KAMYON EZDİ

Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yapan üniversite öğrencisi Şule Dere, çamur taşıma kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti

Tarih : 13 Mayıs 2016, 13:33
Puan Ver : Yoğurtçu Parkı'nda Yürüyüş Yapan Üniversite Öğrencisini Kamyon Ezdi(8/10)6


 Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yaptığı sırada çamur taşıma kamyonunun altında kalan Şule Dere (23) isimli genç kız feci şekilde hayatını kaybetti. Gece saat 23.30 sıralarında Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yapan Şule Dere henüz belirlenemeyen bir nedenden seyir halinde olan çamur taşıma kamyonunun altında kaldı.



Genç kızın kamyonun altında kaldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şule Demir’in hayatını kaybettiğini tespit etti.



Polis ekipleri genç kızın hayatını kaybettiği noktada çalışmalar yaptı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.







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