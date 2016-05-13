

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yaptığı sırada çamur taşıma kamyonunun altında kalan Şule Dere (23) isimli genç kız feci şekilde hayatını kaybetti. Gece saat 23.30 sıralarında Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yapan Şule Dere henüz belirlenemeyen bir nedenden seyir halinde olan çamur taşıma kamyonunun altında kaldı.







Genç kızın kamyonun altında kaldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şule Demir’in hayatını kaybettiğini tespit etti.







Polis ekipleri genç kızın hayatını kaybettiği noktada çalışmalar yaptı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.