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yoğurt göğüs kanseri riskini azaltıyor

YOĞURT GÖĞÜS KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Bilim adamları, yoğurdun meme kanseri riskini azaltırken, çedar ve krem peynirlerin artırdığını ortaya çıkardı.

Tarih : 14 Mart 2017, 11:37
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Bilim adamları, yoğurdun meme kanseri riskini azaltırken, çedar ve krem peynirlerin artırdığını ortaya çıkardı. Medical News Today'in haberine göre, ABD'deki Roswell Park Kanser Enstitüsü Kanser Önleme ve Kontrol Departmanı'ndan Dr. Susan McCann liderliğinde yürütülen çalışma, fazla süt ürünü tüketen kadınlarda meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 15 az olduğunu gösterdi. Yoğurdu fazla tüketen kadınlarda risk yüzde 39 oranında düşerken, çedar ve krem peynirini fazla tüketen kadınlarda meme kanserine yakalanma olasılığı yüzde 53 artıyor.



 



kaynak:sabah

 








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