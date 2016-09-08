

Her hastalığın altından fazla kilo çıkıyor. Doç. Dr. Oğuz Özyaral, "Kanser olmak istemiyorsanız obez olmayın, kabız olmayın hayatınızdaki kanser riskini azaltın" diyor. Beslenmeye dikkat ederek kanserden korunulabileceğini söyleyen Doç. Dr. Özyaral, şu uyarılarda bulunuyor:







RİSK YÜKSEK



▼ Obezite pek çok hastalıkta olduğu gibi kanserde de risk faktörüdür. Fazla kilonuz varsa, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanarak bundan kurtulun. Sadece kilo vermek yetmez. Eğer beslenmenizdeki sağlıksız yönleri değiştirmiyorsanız, şok diyetlerle kilo verip sonra yine alıyorsanız, hareketli değilseniz riskiniz artıyor demektir.



▼ Porsiyonlarınızı büyütmeyin.



▼ Kızartma yöntemiyle pişirilmiş yemeklerden, fazla yağ, şeker ve beyaz undan uzak durun.



▼ Tütün ürünlerine maruz kalmayın.



▼ Katkı maddeli ve GDO'lu yiyecekleri almayın.



▼ Lifli gıda tüketin. Çiğ sebze ve meyveleri gün içine serpiştirin.



▼ Salatalarınıza limon sıkın. Yemeklerinize sumak ekleyin.



▼ Kavrulmamış kabak çekirdeği, fındık, ceviz, badem yiyin.



▼ Bağırsak hareketleriniz yavaşladığında yani kabızlık başladığında da kanser riski artıyor.



▼ Vücuda alınanların emildikten sonra posa olarak atılması gerek. Atılması gerekenler vücutta ne kadar uzun kalırsa bağırsaklardaki zararlı bakteriler de o kadar artar.



▼ Kabız olmamak için mutlaka günde bir dilim çavdar ya da tam buğday ekmeği yiyin, en az 1.5 litre su için.



▼ Sabah ılık bir bardak suya limon ekleyin ve güne böyle başlayın.



▼ Sofranızdan yoğurdu eksik etmeyin.



▼ Öğle-akşam yemeklerinde, gece yatmadan önce yoğurt yiyin.



▼ Yoğurt, bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığı önler. Bağırsaktaki yararlı bakterileri arttırır.



▼ Yoğurt ve yeşil salataları birlikte yiyebilirsiniz.



▼ Lahana, havuç bağırsak doygunluğu için önemlidir.







HAREKETLİ OLUN



Şİşmanlıktan korunmanın hastalıklardan korunmada da doğru bir adım olduğunu anlatan Doç. Dr. Oğuz Özyaral, "Hareket arttıkça sağlık ve zindelik gelir" dedi. Doç. Dr. Özyaral, şöyle devam etti: "Hareketli olmak kanser riskini büyük oranda azaltır. Hareket ettikçe enerji de yükselir. Bu insana mutluluk verir ve mutluluk kanserle mücadelede bir numaralı güçtür. Hareketlilik hem fazla kiloyu, hem de kabızlığı önler."