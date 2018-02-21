YOĞUNLUK NEDENİYLE ASKIYA ALINAN ŞEHİT LİSTESİ SORGULAMA SİSTEMİ YENİDEN AÇILDI
MSB'nin şehit listesi sorgulama sistemi, binlerce kişinin ilgi odağı olmuş yoğunluktan dolayı sistem askıya alınmıştı. MSB, şehit tespit listesini bugün tekrardan kullanıma açtı.
Milli Savunma Bakanlığı, 2008 yılında vatandaşların Şehit Listesi'ni görüntüleyebilmesi için şimdiye kadar yapılan savaşlarda şehit olan isimleri internet ortamına aktardı. İnternet sitesinde yer alan Şehit Listesi sistemiyle birlikte vatandaşlar büyüklerinin herhangi bir savaşta şehit olup olmadığını görüntüleyebiliyor.
TEKRARDAN HİZMETE AÇILDI
Şehit sorgulama hizmeti vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yoğun talep nedeniyle askıya alınan liste bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından tekrardan açıldı.
MSB ŞEHİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?
MSB şehit sorgulama işlemi için ilk olarak kişinin Adı, Baba Adı ve Doğum Yılı'nın doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Daha sonrasında sorgulama butonuyla birlikte sistem çalışıyor ve eğer sorgulanan kişi herhangi bir savaşta şehit düştüyse, bu bilgi ekranda görüntüleniyor.
Sistemde:
1853 Kırım Savaşı,
1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı,
1897 Osmanlı-Yunan Savaşı,
1911 Trablusgarp savaşı,
1912-1913 Balkan Savaşı,
1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,
1919-1922 İstiklal Savaşı,
1950-1953 Kore Savaşı ve
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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