

İstanbul'da kar yağışının yerini yağmura bırakması beklenirken, akşam saatlerinde özellikle kentin batısında kar yağışı şiddetini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul ve çevresinde şiddetli yağmur beklendiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Batı ve Orta Akdeniz için kuvvetli fırtına, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için ise çığ uyarısı yapıldı. İstanbul'da dün saat 17.00 sıralarında başlayan kar yağışı, özellikle Bağcılar, Esenler, Silivri ve Çatalca civarında etkili oldu. Hava sıcaklığı, Çatalca'da eksi 2, Silivri'de de eksi 1 civarında ölçüldü. Anadolu Yakası'nda ise kar yağışı akşam saatlerinde daha çok Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Pendik civarında görüldü.







Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün günü Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Mardin, Batman, Bayburt, Şırnak, Muş, Siirt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin illerinde kar ve yoğun kar yağışı bekleniyor.







Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Uşak, Kilis, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş illerinde karla karışık yağmur etkili olacak. Aydın, Antalya, Muğla dolaylarında kuvvetli yağmur geçişleri olacak.







İSTANBUL'DA YAĞMUR ALARMI







İstanbul ve çevresindeki iller ile Denizli, İzmir, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye dolaylarında ise yer yer şiddetli yağmur görülecek.







FIRTINA VE ÇIĞA DİKKAT







Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun Batı ve Orta Akdeniz bölgelerinde de kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca yurdun batı kesimlerinde kuvvetli yağışların etkili olmasının beklendiği belirtildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu yönünde uyarı yapıldı.







BATI VE ORTA AKDENİZ'DE KUVVETLİ FIRTINA







Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Batı ve Orta Akdeniz bölgelerinde fırtına beklendiği belirtilerek "Batı ve Orta Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, Orta Akdeniz'de zamanla kuzeydoğudan esecek olan rüzgarın sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-75km/s), yer yer 9 (75-90km/s) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir" denildi.







Açıklamada ayrıca akşam saatlerinden sonra yurdun batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği bildirilerek şöyle denildi:







"Yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra batı bölgelerimizde etkili olması beklenen yağışların, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli (20-50 mm), gece saatlerinden sonra Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinden sonra Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli, Antalya ve Mersin'in yükseklerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışları bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."







Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtilerek, "Geçtiğimiz günlerde Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'da meydana gelen kar yağışları ile yer yer yüksek kar örtüsü meydana gelmiştir. Hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak ısınacak olan hava, güneyli rüzgarlar, eski kar örtüsü üzerine yeni yağışların meydana gelmesi gibi nedenlerle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.







İÇ KESİMLERDE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI







Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, ayrıca yurdun iç kesimleriyle Trakya Bölgesi ve Ankara'da kar yağışlarının etkili olmasının beklendiği bildirildi. Özellikle Trakya'da yoğun olması beklenen kar yağışları için meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı. Yurdun iç kesimleri, Trakya Bölgesi ve Ankara için kar yağışlarına yönelik yapılan uyarılar, şöyle:







"Bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Ankara, Çankırı ile Zonguldak ve Bartın'ın yüksekleri), pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda (Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Karaman, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya'nın güney ve batısının yükseklerinde yer yer kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."







ANKARA'DA KAR YAĞIŞI SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRACAK







"Ankara'da bu gece saatlerinde başlayacak kar yağışlarının sabah saatlerine doğru etkisini arttırarak yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması bekleniyor. Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen kar yağışlarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"







TRAKYA'DA 'YOĞUN' KAR YAĞIŞI







"Trakya'da bugün sabah saatlerinden itibaren hafif şeklinde başlayan kar yağışının, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer yoğun olarak (20 cm üzeri) Pazartesi sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."







ULUDAĞ'DA HAFTASONU YOĞUNLUĞU







Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler yoğunluğa neden oldu. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı son yağışların ardından 68 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının 4 gün daha aralıklarla etkili olması bekleniyor.







Otellerde konaklayan tatilcilerin yanı sıra hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçiler, pistlerde ve telesiyejlerde yoğunluğa yol açtı. Pistlerde bol bol kayak yapan tatilciler, karın tadını çıkarıyor. Uludağ'daki işletme sahiplerinden Selim Adıyaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşından itibaren yağan karla birlikte sezonu açtıklarını söyledi.







Adıyaman, Uludağ'ı çok güzel günlerin beklediğini dile getirerek Adıyaman, “Yerli ve yabancı turistlerin Uludağ'a gelmesini arzu ediyoruz. Sezonumuzu açtık, bu dönemin Uludağ turizmcilerine ve herkese hayırlı olmasını dilerim" dedi.