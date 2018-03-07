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Yoğun bakımda büyük panik! Elektrikler kesildi, hastalar sevk edildi

YOĞUN BAKIMDA BÜYÜK PANİK! ELEKTRİKLER KESİLDİ, HASTALAR SEVK EDİLDİ

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yaşanan 1 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle yoğun bakımda yatan 16 hastadan 3'ü başka hastanelere sevk edildi.

Tarih : 07 Mart 2018, 00:50
Puan Ver : Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi(8/10)4

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yaşanan 1 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle yoğun bakımda yatan 16 hastadan 3'ü başka hastanelere sevk edildi.

3 HASTA DİĞER HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Düzce'nin Aziziye Mahallesinde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'nde akşam saatlerinde 1 saat süreyle elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kesintisinin ardından jeneratör devreye girmeyince panik yaşandı. Kentte bulunan tüm ambulanslar, UMKE ve AFAD ekipleri hastanede tedbir alırken, yoğun bakım ünitesinde bulunan 3 hasta ise Düzce'deki diğer hastanelere sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ ŞUNLARI SÖYLEDİ

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Bülent Gülerkaya, yaşanan olayla ilgili şunları söyledi.

"112'NİN DESTEĞİYLE ÇALIŞMALARIMIZ SONUÇ VERDİ"

İşte Gülerkaya'nın sözleri:

Elektrik kesintisini devamında devreye giren jeneratör bir süre sonra şebekenin gelmesi ile senkronizasyon hatası denilen durumla karşılaştı. Şebeke tüm elektrik hatlarını kilitledi. Jeneratör elle kontrol edilmez hale geldi. Tüm teknik ekibimiz, jeneratörün yerel desteği, elektrik kurumun desteği 112'nin desteği ile çalışmalarımız sonuç verdi.

"16 HASTAMIZ SAĞLIKLI"

Şu an elektrik şebekeden beslenmekte jeneratör arızalı. Ancak ekipler çalışmalarına devam edecek. Sabah kadar bu çalışmalar sürecek. Bu arada gerek çevre hastanelerden yoğun destek aldık. Yoğun bakımda bulunan 16 hastamız sağlıklı. Ancak elektrik arızasının uzaması nedeniyle 2 hastamız üniversite hastanesine 1 hastamız özel hastaneye sevk edildi.

"YAKLAŞIK 1 SAAT BOYUNCA ELEKTRİKSİZ KALDIK"

Hastanedeki yoğun bakımdaki diğer hastaların durumları iyi. Ancak şebeke elektriğinin kesilmemesi için dua edeceğiz. Elektrik geldi ve acil servis hizmete başlar. Yaklaşık 1 saat boyunca elektriksiz kaldık. Yukarıda bütün doktorlarımız anestezi uzmanlarımız acil tıp uzmanlarımız çağrıldı. Hepsi destek halindeler. Üniversite yoğun destek verdi. AFAD'dan destek istedik. Elektrik gelmeseydi tahliye edecek gücümüz vardı. Hastalarımızda hayatını kaybedenler yok. Bu haberler asılsız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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