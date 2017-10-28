YOĞUN BAKIMDA BEYİN KANAMASI GEÇİREN NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN FELÇ OLMA RİSKİ VAR
Siroz hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve karaciğer nakli olan efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'ndan bir üzücü haber daha geldi. Yoğun bakımda beyin kanaması geçiren Süleymanoğlu'nun felç riski bulunuyor.
KARACİĞER NAKLİ YAPILMIŞTI
Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre, Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu (50), 25 Ağustos'ta siroz nedeniyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 6 Ekim'de de milli halterciye Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ve ekibi tarafından karaciğer nakledilmişti. Nakilden sonra yoğun bakımda tutulan Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında kanama meydana geldi. Karaciğer nakliyle ilgili taburcu edilebilecek durumda olan milli halterci epilepsi geçirdi.
FELÇ RİSKİ VAR
Nöroloji doktorları, Süleymanoğlu'na beyin ödemi, kanama ve yoğun bakımda uzun süre kaldığı için enfeksiyon tedavisi uyguluyor. Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında genişleme ve genişlemeye bağlı kanamalar var. Bilinci yarı açık olan Naim'in felç riski de bulunuyor.
TÜM ZAMANLARIN EN İYİ HALTERCİSİ
Naim Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986'da dünyada 'yılın haltercisi' seçildi. 3 kez olimpiyat, 8 kez dünya şampiyonu oldu. 46 kez dünya rekoru kırdı. Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak 'efsane' oldu. Spor otoritelerine göre tüm zamanların en iyi haltercisiydi. Naim, 1988'de Time dergisine kapak oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar